Приднестровье исключает создание общего государства с Молдовой

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Игорь Смирнов исключает создание общего государства с Молдавией. Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Приднестровье будет вести переговоры только на равноправной основе и только о нормализации отношений с Молдавией", - сказал он.

Смирнов исключил "в обозримом будущем построение какого-либо общего государства с Молдавией", пояснив, что "ничего общего у Приднестровья и Молдавии за эти 16 лет уже не сохранилось".

Президент непризнанной республики заявил о том, что возобновление переговоров по приднестровскому урегулированию возможно только в случае решения вопроса транзитных перевозок, а также выполнения всеми участниками переговоров меморандума 1997 года о праве Приднестровья на свободную внешнеэкономическую деятельность.

Смирнов сообщил о том, что проект транзитного протокола вручен всем участникам переговоров, и выразил надежду на то, что они его подпишут.

В начале марта Украина поддержала предложение Кишинева о необходимости оформления в Молдавии таможенных документов всеми участниками внешнеэкономической деятельности Приднестровья.

РИА "Новости"