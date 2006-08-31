Во Франции обнаружили вирус “синего языка”

Вирус “синего языка” обнаружен во Франции неподалеку от границы с Бельгией.

Об этом УНИАН сообщили в Еврокомиссии.

Вирус был обнаружен у крупного рогатого скота в Арденском регионе, которой входит в 150-километровую зону повышенного контроля за нераспространением этого вируса, которая была установлена комиссией на этой неделе.

По данным Еврокомиссии, французские власти уже установили 20-километровую зону вокруг места, где обнаружено заболевание, из которой запрещен вывоз скота.

Как сообщал УНИАН, 28 августа референтная лаборатория в английском Пирбрайте идентифицировала вирус “синего языка” как вирус серотипа 8. При этом, согласно заключению медиков, этот вирус имеет иностранное происхождение, в то же время медики не могут сказать, каким образом он попал в Европу, скорее всего, из областей вблизи пустыни Сахары.

29 августа Комиссия заявила о намерении установить 150-километровые ограничительные зоны для усиленного контроля над нераспространением вируса.

В августе этого года вирус «синего языка» был обнаружен сначала в Голландии у крупного рогатого скота, а немного позже в 11 овцеводческих хозяйствах Бельгии.

Кроме того, вирус был обнаружен на 8 фермах крупного рогатого скота и 1 овцеводческой ферме в Германии.