В Беларуси задержаны 10 журналистов

В белорусском городе Бобруйск задержаны 10 журналистов.

Как передает радио «Свобода», чей корреспондент также задержан, журналисты находились на центральной площади, где депутат горсовета, учитель Алесь ЧИГИРЬ приковал себя цепями к столбу, протестуя против увольнения из школы.

А.ЧИГИРЬ считает, что поводом для увольнения стала его общественная деятельность - во время президентских выборов он возглавлял региональный штаб лидера оппозиции Александра МИЛИНКЕВИЧА.

Депутат и журналисты были задержаны через несколько минут после начала акции.