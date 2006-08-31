В Беларуси задержаны 10 журналистов
16:41, 31 августа 2006Мир
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Представители СМИ освещали акцию протеста
В белорусском городе Бобруйск задержаны 10 журналистов.
Как передает радио «Свобода», чей корреспондент также задержан, журналисты находились на центральной площади, где депутат горсовета, учитель Алесь ЧИГИРЬ приковал себя цепями к столбу, протестуя против увольнения из школы.
А.ЧИГИРЬ считает, что поводом для увольнения стала его общественная деятельность - во время президентских выборов он возглавлял региональный штаб лидера оппозиции Александра МИЛИНКЕВИЧА.
Депутат и журналисты были задержаны через несколько минут после начала акции.
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