Иран не откажется от атомной деятельности

14:06, 31 августа 2006
Мир
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Президент Ирана выступил с заявлением

Президент Ирана Махмуд АХМАДИНЕДЖАД заявил, что Тегеран никогда не откажется от своего права на мирные ядерные технологии.

Как пишет Газета.ru, об этом он заявил сегодня в интервью иранскому радио. «Иран намерен использовать мирную ядерную технологию», - добавил он.

Сегодня истекает срок, отведенный Ирану для прекращения работ по обогащению урана. Требование Совбеза ООН закреплено в резолюции, принятой месяц назад. Ранее Президент Ирана сообщил, что "Иран не уступит перед давлением Запада.

 

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