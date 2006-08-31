Иран не откажется от атомной деятельности

Президент Ирана Махмуд АХМАДИНЕДЖАД заявил, что Тегеран никогда не откажется от своего права на мирные ядерные технологии.

Как пишет Газета.ru, об этом он заявил сегодня в интервью иранскому радио. «Иран намерен использовать мирную ядерную технологию», - добавил он.

Сегодня истекает срок, отведенный Ирану для прекращения работ по обогащению урана. Требование Совбеза ООН закреплено в резолюции, принятой месяц назад. Ранее Президент Ирана сообщил, что "Иран не уступит перед давлением Запада.