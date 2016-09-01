Глава МВД Турции ушел в отставку
03:14, 01 сентября 2016Мир
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Министр внутренних дел Турции Ефкан Ала ушел в отставку.
REUTERS
Об этом заявил премьер-министр страны Бинали Йылдырым после встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает ТСН со ссылкой на издание Hürriyet.
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Пост главы МВД занял министр труда и социального обеспечения Турции Сулейман Сойлу.
Как отметил Йылдырым, Ефкан Ала покинул свой пост после ряда терактов, совершенных боевиками террористической группировки "Исламское государство" и боевиками запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
Как сообщал УНИАН, 11 полицейских погибли и 78 человек получили ранения в результате взрыва в курдском городе Джизре на юго-востоке Турции.
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