В Таиланде одновременно прогремели 13 взрывов

В Таиланде в четверг почти одновременно прогремели 13 взрывов у коммерческих банков.

Как передает РИА «Новости»,по предварительным данным, несколько человек получили различные ранения.

Все взрывы прогремели в южной провинции Яла. Обстоятельства происшедшего устанавливаются.

С января 2004 года теракты на юге Таиланда происходят практически ежедневно. Жертвами захлестнувшей юг королевства волны насилия стали уже свыше 1,5 тысяч человек. За большей частью актов насилия стоят исламистские боевики.