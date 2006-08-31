В Таиланде одновременно прогремели 13 взрывов
09:28, 31 августа 2006Мир
437
Обстоятельства происшедшего устанавливаются
В Таиланде в четверг почти одновременно прогремели 13 взрывов у коммерческих банков.
Как передает РИА «Новости»,по предварительным данным, несколько человек получили различные ранения.
Все взрывы прогремели в южной провинции Яла. Обстоятельства происшедшего устанавливаются.
С января 2004 года теракты на юге Таиланда происходят практически ежедневно. Жертвами захлестнувшей юг королевства волны насилия стали уже свыше 1,5 тысяч человек. За большей частью актов насилия стоят исламистские боевики.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter