Джордж Буш поделился своими литературными вкусами
08:50, 31 августа 2006Мир
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Читал биографию бейсболиста - и вдруг увлекся философией
Президент США Джордж Буш поделился с общественностью своими литературными вкусами.
В разговоре с журналистом телекомпании NBC, Буш назвал свои интересы «эклектическими». Недавно он читал биографию известного бейсболиста - и вдруг увлекся философией и экзистенциализмом. Последней Буш прочитал работу французского философа Камю «Посторонний». Книжка попала в руки президента случайно.
Джордж Буш, президент США:
- Я был в Кроуфорде. Искал, что почитать. А библиотекарша Лора посоветовала Камю. Для вида я еще три пьесы Шекспира прочитал.
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