Джордж Буш поделился своими литературными вкусами

Президент США Джордж Буш поделился с общественностью своими литературными вкусами.

В разговоре с журналистом телекомпании NBC, Буш назвал свои интересы «эклектическими». Недавно он читал биографию известного бейсболиста - и вдруг увлекся философией и экзистенциализмом. Последней Буш прочитал работу французского философа Камю «Посторонний». Книжка попала в руки президента случайно.

Джордж Буш, президент США:

- Я был в Кроуфорде. Искал, что почитать. А библиотекарша Лора посоветовала Камю. Для вида я еще три пьесы Шекспира прочитал.

5 канал