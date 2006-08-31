Джордж Буш поделился своими литературными вкусами

08:50, 31 августа 2006
Мир
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Читал биографию бейсболиста - и вдруг увлекся философией

Президент США Джордж Буш поделился с общественностью своими литературными вкусами. 

В разговоре с журналистом телекомпании NBC, Буш назвал свои интересы «эклектическими». Недавно он читал биографию известного бейсболиста - и вдруг увлекся философией и экзистенциализмом. Последней Буш прочитал работу французского философа Камю «Посторонний». Книжка попала в руки президента случайно.

Джордж Буш, президент США:

- Я был в Кроуфорде. Искал, что почитать. А библиотекарша Лора посоветовала Камю. Для вида я еще три пьесы Шекспира прочитал. 

5 канал

 

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