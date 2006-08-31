Тираспольский взрыв произошел не там, где планировал преступник

Начальник Управления по борьбе с организованной преступностью МВД непризнанной Приднестровской республики Руслан МОВА заявляет, что взрыв, который прогремел 13 августа в тираспольском троллейбусе, не является терактом. Как сообщил он сегодня журналистам в Тирасполе, "следствие располагает достаточными доказательствами вины гражданина, который совершил это преступление", сообщает Газета.Ру.

"Преступник задержан и дает показания. По завершении расследования он предстанет перед судом. Установлено, что взрыв случайно произошел в троллейбусе. Умысел преступника был направлен на убийство конкретного человека, но произошел не там, где планировал преступник", - объяснил Р.МОВА.

Как сообщалось, 13 августа в салоне Тираспольского троллейбуса второго маршрута прогремело несколько взрывов, жертвами которых стали два человека, в том числе шестилетняя девочка из России. Следствие установило, что на задней площадке взорвались две гранаты. Еще две неразорвавшиеся гранаты были обнаружены в салоне.