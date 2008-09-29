В парламент Беларуси не попал ни один оппозиционер - ЦИК

Ни один из кандидатов оппозиции Беларуси не прошёл в парламент. Об этом сообщила в понедельник в Минске глава Центризбиркома страны Лидия Ермошина.

ЦИК Беларуси завершил предварительный подсчёт голосов на выборах в нижнюю палату парламента, куда уже избраны 99 из 110 депутатов. В числе 264 кандидатов было около 70 представителей Объединённых демократических сил, но, как прямо заявила Лидия Ермошина, «никто из оппозиции не попал в парламент».

В числе выдвиженцев были лидер Объединённой гражданской партии Анатолий Лебедько, дочь экс-кандидата в президенты Александра Козулина Ольга и глава партии коммунистов Сергей Калякин. Последний назвал выборы «скучными».

Лидеры оппозиции Александр Козулин и Анатолий Лебедько ранее заявили, что главное условие честных и справедливых выборов не выполнено - в составе избирательных комиссий не было ни одного представителя оппозиции.

Радио Свобода