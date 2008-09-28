В центре Минска начался митинг оппозиции

В центре Минска – на Октябрьский площади начался митинг оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, они бойкотируют парламентские выборы, которые сегодня состоялись в Беларуси, и призывают ОБСЕ не признавать их результаты.

На митинг собралось около 500 человек. В основном, это молодые люди. У многих из них завязанные лица. Они выступают с лозунгами: ”Живи Беларусь!”. В руках они держат оранжевые флаги с надписями “Молодежь – за Беларусь!”, а также флаги Евросоюза с надписью “Беларусь”.

Сейчас колонна протестующих отправилась к площади Независимости. Количество людей постоянно увеличивается, но милиция их не разгоняет, а только призывает придерживаться порядка.

Молодые люди заявили о намерении стоять на Октябрьский площади всю ночь.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Беларуси проходили выборы в нижнюю палату Национального собрания (парламента) – Палаты представителей .

Белорусы избирали 110 депутатов из 263 претендентов. Почти треть зарегистрированных кандидатов в депутаты - представители разных политических партий, в частности и оппозиционных. Так, 80 человек из зарегистрированных кандидатов – представители политических партий, 56 – представители оппозиционных сил.

15 сентября Совет министров по общим делам и внешним отношениям одобрил решение о возможности отмены ряда санкций против должностных лиц Беларуси в случае, если выборы будут признаны международными наблюдателям демократическими.

В Беларуси двухпалатный парламент создан в результате проведения 24 ноября 1996 года референдума по внесению изменений и дополнений к Конституции Республики Беларусь. Эти изменения предусматривали создание Национального собрания, состоящего из Совета Республики и Палаты представителей.

Палата представителей избирается в количестве 110 депутатов на основе прямого избирательного права путем тайного голосования. Совет Республики является палатой территориального представительства и формируется в результате тайного голосования на заседаниях депутатов местных советов депутатов базового уровня каждой области и города Минска (по 8 представителей). Еще 8 членов Совета Республики назначает Президент. Парламент осуществляет свои полномочия на протяжении 4 лет. Полномочия Национального собрания могут быть продлены на основании закона только в случае войны.