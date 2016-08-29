В Брюсселе неизвестные взорвали бомбу возле института криминологии

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что несколько нападавших утром взорвали бомбу возле лабораторий, которые вследствии этого загорелись.

"Бомба взорвалась в понедельник возле Брюссельского института криминологии на севере Брюсселя, но в здании никого не было. Ни один человек не ранен", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в марте в аэропорту Брюсселя прогремели два взрыва. Вскоре раздался взрыв на станции метро Мальбек. В результате терактов погибли 32 человека, около 300 получили ранения. Ответственность за эти теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".