В Брюсселе неизвестные взорвали бомбу возле института криминологии
08:54, 29 августа 2016Мир
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29 августа возле Брюссельского института криминологии, что расположен на севере города, взорвалась бомба.
REUTERS
Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что несколько нападавших утром взорвали бомбу возле лабораторий, которые вследствии этого загорелись.
"Бомба взорвалась в понедельник возле Брюссельского института криминологии на севере Брюсселя, но в здании никого не было. Ни один человек не ранен", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, в марте в аэропорту Брюсселя прогремели два взрыва. Вскоре раздался взрыв на станции метро Мальбек. В результате терактов погибли 32 человека, около 300 получили ранения. Ответственность за эти теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
Неизвестные взорвали бомбу возле Института криминологии в Брюсселе
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