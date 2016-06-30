Взрывы в Стамбуле: задержаны 13 подозреваемых в причастности к теракту - СМИ

В результате одновременной операции, проведенной по 16 адресам в Стамбуле, задержаны 13 человек. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Читайте такжеТурецкие власти рассказали о "сценарии" тройного теракта в аэропорту Стамбула

По информации издания, среди этих подозреваемых в причастности к теракту в аэропорту Ататюрка в Стамбуле трое иностранцев,.

Все задержанные прошли медицинский контроль и препровождены в Управление полиции Стамбула.

Ранее УНИАН сообщал, что в результате трех взрывов со стрельбой в стамбульском аэропорту имени Ататюрка погибли 43 человека, из них 13 не были гражданами Турции. Были ранены 250 человек.

Напомним, вечером 28 июня в международном терминале аэропорта Стамбула в результате атаки смертников произошли взрывы. Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка "Исламское государство".