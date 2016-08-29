США могут упростить выдачу виз иностранным предпринимателям

Об этом пишет Голос Америки.

Согласно предложению Белого дома, предприниматели, которые владеют по крайней мере 15-ти процентами пакетов акций во вновь созданных за последние три года проектах в США и заручились поддержкой американских инвесторов, по крайней мере на 345 тысяч долларов, могут получить временное разрешение на проживание и работу в США.

В Белого доме верят, что утвердят новые правила до окончания срока президентства Обамы и ожидают, что по крайней мере 3 тысячи предпринимателей воспользуются этой возможностью.

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Администрация надеется, что новые правила войдут в силу уже до конца президентского срока Барака Обамы, который истекает 20 января 2017 года. Предложение является воплощением в жизнь обещания Обамы «привлечь в США лучших, самых талантливых предпринимателей для развития новых крупных компаний здесь», - говорит советник президента по вопросам политики в сфере технологий Том Кали.

По его словам, именно иммигранты основали четверть высокотехнологичных компаний по всей стране и более половины стартапов в Кремниевой Долине.