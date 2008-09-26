Лукашенко в воскресенье протестирует Европу

Официальный Минск заявляет, что выборы в нижнюю палату белорусского парламента (Палату Представителей Национального собрания) станут тестом на объективность наблюдателей от ЕС и ОБСЕ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Минске заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Андрей ПОПОВ.

«Европейские партнеры нам говорят, что предстоящая выборная компания призвана стать определенным «тестом для Беларуси». Но, я думаю, что и для наших европейских партнеров она также будет в равной степени тестом. Тестом на объективность, на дальновидность, на политическую мудрость и зрелость. Очевидно, что действия Европейского Союза по выборному сюжету в отношении нашей страны будут иметь серьезное воздействие на целую сумму геополитических факторов в нашем регионе», - сказал А.ПОПОВ.

Пресс-секретарь МИД также отметил, что предстоящие выборы станут тестом и для Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). «Нам очень важно будет посмотреть на то, в какой мере ОБСЕ окажется способной проявить объективность, неангажированность, непредвзятость и способность избегать любого внешнего давления», - пояснил он.

А.ПОПОВ уточнил, что речь, прежде всего, идет о возможном давлении со стороны США на наблюдателей от ОБСЕ. «Вы знакомы, наверняка, с рядом заявлений, которые прозвучали буквально накануне со стороны некоторых представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки. Те оценки, которые прозвучали, могут рассматриваться как, по меньшей мере, не совсем аккуратные и не совсем ответственные с нашей точки зрения, поскольку по своей сути они представляют собой явное вмешательство в избирательный процесс и предопределение оценок, возможных оценок избирательного процесса со стороны наблюдателей ОБСЕ. Нам бы очень хотелось, чтобы наблюдатели ОБСЕ приложили все усилия для того, чтобы избежать и не попадать под внешнее давление подобного рода», - подчеркнул пресс-секретарь МИД Беларуси.

Как сообщал УНИАН, Совет министров по общим делам и внешним отношениям ЕС 15 сентября 2008 года призвал Беларусь провести честные выборы и заявил о готовности пересмотреть санкции против страны.

“Совет оценит ситуацию в Беларуси в свете парламентских выборов и прогресса, сделанного Беларусью на пути к демократическим ценностям и правам человека, и готов пересмотреть ограничительные меры против представителей власти Беларуси”, - отмечалось в выводах Совета.

Кроме того, европейские министры подчеркнули готовность расширить официальные, торговые и культурные обмены, а также пригласить Беларусь к участию в Европейской политике соседства и увеличить финансовую помощь стране.

Совет министров также отметил важность гарантировать права оппозиции как в выдвижении кандидатов, так и в допуске к участию в избирательных комиссиях и для выступлений в прессе.

Парламентские выборы в Беларуси запланированы на 28 сентября. В мае Беларусь пригласила ОБСЕ направить своих наблюдателей для наблюдения за выборами.

В то же время, ряд кандидатов от оппозиционных сил не были зарегистрированы ЦИК или сами отказались от участия в выборах. Сейчас оппозиция обсуждает возможность и целесообразность бойкота парламентских выборов.