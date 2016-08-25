Власти Колумбии заключили итоговый мирный договор с повстанцами после 50 лет противостояния

Это следует из заявления, опубликованного на официальном сайте правительства латиноамериканского государства, передает РБК.

«Сегодня я обращаюсь к вам с глубоким волнением, с большой радостью. Сегодня положен конец страданиям, боли и войне. <...> Мы достигли окончательного, полного соглашения о прекращении вооруженного конфликта с FARC», — приводятся в заявлении слова президента республики Хуана Мануэля Сантоса.

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Документ был подписан главой делегации правительства Колумбии Умберто де ла Калье и главой делегации FARC Иваном Маркесом. Он состоит из шести пунктов, которые нацелены на создание длительного мирного соглашения между сторонами.

Как сообщал УНИАН ранее, правительство Колумбии и повстанцы организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC) в июне подписали историческое соглашение о прекращении огня, что может положить конец конфликту, длящемуся уже более 50 лет.

Вооруженный конфликт между властями Колумбии и FARC начался в 1966 году из-за желания повстанцев устроить революцию в республике. За все время его жертвами стали более 200 тыс. человек. Мирные переговоры властей с группировкой начались в столице Кубы Гаване в 2012 году.