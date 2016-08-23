Госдеп США подтвердил получение официального запроса от Турции на экстрадицию Гюлена

Об этом на брифинге заявил представитель Госдепартамента Марк Тонер, передает РБК со ссылкой на Reuters.

«Мы можем подтвердить, что Турция запросила экстрадицию Гюлена», — сказал он.

Тонер добавил, что запрос касался других вопросов, из-за которых Гюлен разыскивался Анкарой. При этом он отказался уточнять дальнейшие детали.

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Ранее Bloomberg со ссылкой на источник в администрации президента США писал, что ​Минюст США вскоре направит в Турцию команду для расследования обвинений в отношении Гюлена. Как писало агентство, что тем самым американские власти дают понять президенту Турции Реджейпу Тайипу Эрдогану то, что Вашингтон воспринимает запрос об экстрадиции Гюлена всерьез.

При этом собеседник Bloomberg уточнил, что Анкара не представила Минюсту необходимые доказательства возможного вовлечения Гюлена в военный мятеж.

Напомним, прокуратура Турции требует приговорить Гюлена, на которого Анкара возлагает ответственность за попытку государственного переворота в стране, к двум пожизненным срокам.

Гюлен, в свою очередь, отвергает любую причастность к попытке переворота, подчеркивая, что возглавляемое им движение продвигает исповедание толерантного ислама.