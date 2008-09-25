Лавров и Райс «вежливо обменялись мнениями»

США и Россия договорились продолжить диалог на уровне министров иностранных дел по ядерному досье Ирана. Но никакя дата не определена. Об этом стало известно после встречи в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН госсекретаря США Кондолизы Райс с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Помощник госсекретаря США Дэниэл Фрайд охарактеризовал встречу между Лавровым и Райс как «вежливый» обмен мнениями, когда «разногласия достаточно очевидны».

Райс повторила возражения Вашингтона против августовского вторжения России в Грузию и признания Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии. Лавров, по словам Фрайда, повторил аргументы Москвы в защиту действий России в Грузии. США продолжают считать их неубедительными.

Радио Свобода