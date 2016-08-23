Впервые со времен холодной войны жителей Германии призвали запастись водой и едой

Некоторые депутаты Бундестага от оппозиционных партий заявляют, что новая концепция гражданской обороны, которую в среду рассмотрит кабинет министров - ни что иное, как запугивание населения, передает Би-би-си.

Читайте такжеВ Германии задержали одного из главарей ИГ - СМИ

В частности, жителям Германии рекомендуется сделать запасы продовольствия, которых хватит на 10 дней. Власти объясняют это тем, что в случае бедствия люди могут оказаться отрезанными от служб спасения. Запасов воды должно хватить хотя бы на 5 дней - из расчета по два литра в день на человека.

Согласно новостному интернет-порталу Frankfurter Allgemeine (FAZ), новая концепция гражданской обороны изложена в 69-страничном документе, разработанном немецким министерством внутренних дел.

В документе говорится, что "нападение на территорию Германии, подразумевающее ответные меры для защиты населения, маловероятно". При этом авторы считают, что возможность возникновения угрозы национальной безопасности в будущем исключать нельзя, поэтому необходимо разработать план гражданской обороны.

Пользователи соцсетей уже начали писать иронические комментарии под хэштегом Hamsterkaeufe, что в переводе значит "покупаем в панике".

Общаясь со школьниками, глава МВД Германии Томас де Мезьер сказал, что страна должна быть готова к тому, чтобы выжить в условиях, если вода и еда окажутся отравлены, или если прекратятся поставки нефти и газа.

Глава фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч раскритиковал действия властей, сказав, что своими предложениями запасаться едой они лишь сеют панику.

А депутат от партии "зеленых" Константин фон Ноц заявил, что есть разумное зерно в том, чтобы обновить пакет мер по гражданской обороне, который не пересматривался с 1995 года. Но он призвал не смешивать в одну кучу возможное военное вторжение и теракт. "Я не вижу ни одного сценария развития события, при котором населению понадобились бы запасы предметов первой необходимости", - сказал фон Ноц.