Состояние Билла Гейтса достигло рекордных $90 миллиардов по версии Bloomberg

В пятницу оно выросло примерно на $680 млн за счет роста акций компаний Canada National Railway Company (CNRC, крупнейшая в Северной Америке железнодорожная сеть) и Ecolab Inc. (специализируется на создании водных и энергетических технологий). В этих компаниях холдингу Cascade Investment, подконтрольному Гейтсу, принадлежит 12,96 и 9,75% соответственно, пишет РБК.

Состояние $90 млрд, подчеркивает Bloomberg, является рекордом для Гейтса. Эта сумма, в частности, эквивалентна 0,5% ВВП США. При этом Гейтс обгоняет своего ближайшего преследователя в списке самых состоятельных бизнесменов по версии Bloomberg, основателя компании Zara Амансио Ортегу, на $13,5 млрд.

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В списке богатейших бизнесменов мира, по версии журнала Forbes, Билл Гейтс также занимает первое место. Но журнал оценивает его состояние гораздо скромнее — в $78,6 млрд.

В настоящее время Гейтсу в компании Microsoft принадлежит 2,5%. Основная часть его состояния управляется через холдинг Cascade Investment, под контролем которого находятся доли в десятках компаний: Ecolab, CNRC, машиностроительной Deere, производителе напитков Femsa, занимающейся удалением отходов Republic Services и других. Холдингу также принадлежит 47% в сети отелей Four Seasons, 4% в компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway, доля в производителе алкоголя премиум-класса Diageo и т.д.