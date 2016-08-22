Токио призвал Россию как можно скорее освободить задержанного на Курилах японца

Гражданин Японии прибыл на Курилы 19 июля в рамках программы безвизовых визитов. Он работал переводчиком при группе из 64 туристов. В минувшее воскресенье визит его группы завершился, и ее большая часть уехала на родину. Однако у мужчины в ходе досмотра багажа на Кунашире была обнаружена незадекларированная сумма в 4 млн йен (40 тыс долларов), передает Русская служба Би-би-си.

Главный секретарь кабинета министров Йошихиде Суга заявил, что задержание мужчины вызывает «крайнее сожаление», и что он надеется, что переводчик будет освобожден как можно скорее. ​Суга уточнил, что эта ситуация не повлияет на запланированную встречу в сентябре между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом России Владимиром Путиным, передает РБК.

Официальных заявлений с российской стороны по поводу задержания гражданина Японии пока не поступало.

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После окончания Второй мировой войны все Курильские острова вошли в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи.

Из-за территориального спора страны до сих пор не заключили мирный договор.