Людей, которые говорят на белорусском языке, Лукашенко считает обреченными

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО поручил министру образования Александру РАДЬКОВУ за две недели подготовить новые правила орфографии и пунктуации белорусского языка, пишет издание "Газета".

По словам главы государства, последние правила принимались еще в 1957 году, а нормы языка должны быть понятны и доступны как школьникам, так и учителям и журналистам.

А.РАДЬКОВ отметил, что сейчас белорусы по-разному понимают правила орфографии своего родного языка, а некоторые оппозиционные СМИ вернулись к "дореформенному" правописанию, чтобы подчеркнуть "самобытность слога".

Министр образования Беларуси заявил, что государственная комиссия по подготовке новых правил белорусского языка была создана еще в 1998 году, кроме того, проект новой орфографии, "отражающей современный уровень развития родного языка", также уже существует.

По сведениям издания, сразу же после избрания А.ЛУКАШЕНКО президентом Беларуси проблема национального языка была политизирована. Начали закрываться белорусскоязычные школы, сейчас на родном языке обучается всего 20% школьников.

"Газета" приводит слова А.ЛУКАШЕНКО: "Люди, которые говорят на белорусском языке, не могут ничего делать, кроме как разговаривать на нем, потому что по-белорусски нельзя выразить ничего великого. Белорусский язык - бедный язык. В мире существует только два великих языка - русский и английский", передает Lenta.ru.