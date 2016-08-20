Парламент Турции одобрил нормализацию отношений с Израилем, испорченных инцидентом с Mavi Marmara

Как сообщает Радио Свобода, ратификацию этого соглашения ожидали еще в прошлом месяце, но тогда ее пришлось отложить из-за попытки госпереворота в Турции.

В Израиле же соглашение о восстановлении отношений с Турцией после кризиса с гибелью ее граждан, пытавшихся прорвать установленную Израилем блокаду Сектора Газа 6 лет назад, уже одобрено.

По соглашению, Израиль должен в течение 25 дней от его вступления в силу выплатить родственникам 10 погибших в целом 20 миллионов долларов. Кроме того, Израиль позволит Турции доставлять гуманитарную помощь для жителей Сектора Газа, но через израильский порт Ашдод.

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Турция со своей стороны согласилась, что не будет пытаться привлечь в этом деле к уголовной или финансовой ответственности ни одного израильтянина.

Отношения между Турцией и Израилем были прерваны после того, как так называемая "флотилия свободы" или "флотилия мира" – группа из шести судов с гуманитарной помощью для палестинцев, которую в значительной степени снарядила Турция, – пыталась 31 мая 2010 года, несмотря на предупреждения израильской стороны, нарушить установленную Израилем морскую блокаду Сектора Газа, контролируемого радикальной антиизраильской группировкой ХАМАС.

На суда высадился израильский десант, чтобы остановить их движение к Газы. В столкновениях, которые возникли на борту одного из судов Mavi Marmara, погибли 10 пропалестинских активистов-граждан Турции (один из них имел также гражданство США).

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Еще почти 190 активистов, по турецким данным, были травмированы в результате рейда. Активисты заявляли, что израильтяне стреляли в них безосновательно; израильские военные утверждают, что именно нападение активистов заставило их обороняться.

Действия Израиля в отношении флотилии также остро критиковало международное сообщество. В то же время израильское расследование не нашло нарушений международного права в действиях десантников. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позднее признал, что в действиях десантников были ошибки.

Израиль настаивает, что блокада Газы необходима, чтобы не допустить попадания оружия в руки радикалов, а гуманитарную помощь палестинцам необходимо доставлять через территорию Израиля для контроля ее содержимого.