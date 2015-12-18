Израиль и Турция намерены восстановить дипломатические отношения – NYT

Израиль и Турция достигли предварительных договоренностей о полном восстановлении дипломатических отношений. Об этом со ссылкой на официальных лиц Израиля сообщает The New York Times.

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Высокопоставленный израильский чиновник, который предпочел остаться анонимным, сообщил изданию, что сделка еще не завершена. Израиль планирует создать фонд для выплаты компенсаций семьям погибших на корабле.

Отношения двух страниспортились после конфликта в 2010 году между израильскими военными и турецкими активистами, пытавшимися прорвать блокаду сектора Газа. Тогда израильские спецназнаценцы захватили судно Mavi Marmara, который перевозил помощь в Газу. В этом инциденте погибли десять активистов.