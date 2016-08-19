В Алеппо продолжаются бои, несмотря на попытки ООН добиться временного перемирия

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

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Военные самолеты сирийской армии нанесли ряд авиаударов по южным и восточным районам Алеппо, которые удерживает сирийская оппозиция, информирует dpa со ссылкой на правозащитников. Ожесточенные бои продолжаются и в юго-западной части Алеппо возле военного комплекса, который находится под контролем повстанцев.

Бойцы сирийской оппозиции, в свою очередь, обстреливают районы в западной части города, которые удерживает армия сирийского президента Башара Асада.

Ранее УНИАН сообщал, что авиация впервые с начала конфликта в Сирии нанесла удар по городу Хасака, часть которого находится под контролем отрядов народной самообороны курдов (YPG).