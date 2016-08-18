США решили вывезти свое ядерное оружие из Турции - СМИ

На фоне обострения отношений между Анкарой и Вашингтоном США начали перевозить ядерное оружие из Турции в Румынию. Об этом EurActiv сообщили два независимых источника.

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Как отметил один из источников, перевозка такого количества оружия – технически очень сложная задача.

"Перевезти более 20 единиц совсем не просто", - сказал собеседник издания.

В недавнем отчете Simson Center сообщалось, что со времен холодной войны в Турции базировались 50 единиц американского стратегического ядерного оружия. Они находились на базе Инджирлик, всего в сотне километров от границы с охваченной войной Сирии.

После провальной попытки переворота в Турции правительство Эрдогана заблокировало работу Инджирлик, запретив американской авиации садиться и взлетать на территории базы. Ее командир был задержан за якобы соучастие в мятеже. В докладе отмечается, что неизвестно, удалось ли бы США держать оружие под контролем в случае развертывания гражданского конфликта.

Другой источник сказал изданию, что после неудачной попытки путча отношения США и Турции обострились, потому Вашингтон больше не может доверять Анкаре в хранении оружия.

Американские боеголовки будут перемещены на базу Девеселу в Румынии, сообщает издание.