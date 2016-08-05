США не планируют экстрадицию Гюлена в Турцию - СМИ

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, передает "ЕвроПравда". По данным издания, Анкара не убедила американцев представленными доказательствами, к тому же США обеспокоены угрозами в публичных заявлениях турецких должностных лиц.

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Американские и турецкие официальные лица в частном порядке обсуждали ситуации, при которых Гюлен может быть выдан, но американские власти пока не видят весомых аргументов в пользу экстрадиции.

Как сообщал УНИАН, 4 августа суд Стамбула вынес решение о задержании мусульманского проповедника Фетуллаха Гюлена.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым обвинил в организации попытки военного переворота оппозиционного исламскогопроповедника Фетхуллаха Гюлена.