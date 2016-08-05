США не планируют экстрадицию Гюлена в Турцию - СМИ

11:03, 05 августа 2016
Мир
529 0

Власти США не планируют выдавать Турции проповедника Фетхуллаха Гюлана, которого турецкая власть обвиняет в организации попытки государственного переворота.

REUTERS

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, передает "ЕвроПравда". По данным издания, Анкара не убедила американцев представленными доказательствами, к тому же США обеспокоены угрозами в публичных заявлениях турецких должностных лиц.

Читайте такжеСтамбульский суд выдал разрешение на задержание "вдохновителя" путча Фетхуллаха Гюлена

Американские и турецкие официальные лица в частном порядке обсуждали ситуации, при которых Гюлен может быть выдан, но американские власти пока не видят весомых аргументов в пользу экстрадиции.

Как сообщал УНИАН, 4 августа суд Стамбула вынес решение о задержании мусульманского проповедника Фетуллаха Гюлена.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым обвинил в организации попытки военного переворота оппозиционного исламскогопроповедника Фетхуллаха Гюлена.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter