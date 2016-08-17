Столкновения судов в Босфоре: СМИ сообщили о жертвах и подробности инцидента

"Шесть человек были спасены и доставлены в больницы. Трое членов экипажа судна береговой охраны считались пропавшими без вести, однако впоследствии их нашли с тяжелыми ранениями и доставили в больницу", – заявили в офисе губернатора Стамбула, сообщает 5.ua со ссылкой на Daily Sabah.

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Кроме того, отмечается, что в результате инцидента погиб один член экипажа судна береговой охраны, которого поисково-спасательные команды обнаружили на борту лодки, которая перевернулась. Как стало известно, для спасения пострадавших на месте инцидента спасатели применили специальные лодки и вертолеты.

Как сообщал УНИАН, в Турции Босфорский пролив закрыли для движения судов после того, как грузовое судно столкнулось с катером береговой охраны.