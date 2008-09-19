Абхазию и Южную Осетию признали Сербская Краина и Гагаузия

Независимость Абхазии и Южной Осетии признали два территориальных образования: Гагаузская автономия Молдавии и самопровозглашенная республика Сербская Краина, юридически относящаяся к Хорватии.

Как сообщает хорватская газета "Вечерни лист", документы о признании грузинских территорий самостоятельными государствами подписал "председатель парламента Сербской Краины Райко Лезаич" - член так называемого правительства в изгнании, находящегося в Сербии. Документы, составленные на русском и сербском языке, будут направлены президентам Абхазии и Южной Осетии.

В Гагаузии решение о признании суверенитета Абхазии и Южной Осетии принял парламент автономии. За это, по информации агентства REGNUM, проголосовали 18 из 34 депутатов. Парламентарии от правящей в Молдавии Коммунистической партии голосование бойкотировали.

Лента.ру