В результате пожара в немецком лагере для беженцев пострадали 15 человек

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Zeit.

По информации полиции, огонь охватил около 20 жилых зданий, где проживали около 120 человек. Всего в лагере, который находится в бывшем аэропорту Кассель-Кальдо (земля Гессен), было размещено около 800 беженцев.

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Как сообщает местное издание Hessenschau, от отравления угарным газом пострадали 15 человек. Трое из них были госпитализированы, остальным помощь оказывается амбулаторно.

Что именно послужило причиной пожара, пока неизвестно.

Ранее УНИАН сообщал, что Европол начал расследование причастности террористической группировки "Исламское государство" к организации миграционного кризиса в Европе.