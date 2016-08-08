В США на самой высокой в мире водной горке погиб сын конгрессмена

Как сообщает Русская служба Би-би-си, точная причина смерти мальчика не установлена. Известно лишь, что он умер во время спуска с водного аттракциона под названием Verruckt (с немецкого можно перевести как "Неистовый").

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"Мы правда не знаем, что случилось. [...] Поэтому необходимо полноценное расследование", - заявила на пресс-конференции Уинтер Просапио, представитель парка развлечений Schlitterbahn, где произошел инцидент. Схожее заявление сделал представитель полиции.

Водяная горка Verruckt значится в книге рекордов Гиннеса как самая высокая в мире. Высота аттракциона - около 50 метров, скорость спуска превышает 100 км/ч. После инцидента аттракцион закрыли.

Как сообщает агентство Ассошиэйтед пресс, в ходе постройки аттракцион не прошел проверки на безопасность, из-за чего строители были вынуждены перестроить половину горки.