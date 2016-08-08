Путин стал менее симпатичен россиянам - опрос

Об этом сообщает РБК.

Социологи предложили россиянам ответить на вопрос, какими словами они могли бы обозначить свое отношение к Путину. Самыми популярными ответами оказались «Симпатия» (29%), «Не могу сказать о нем ничего плохого» (31%) и «Нейтральное, безразличное отношение» (17%)

Количество симпатизирующих Путину практически не поменялось с этого марта (тогда было 30%), а вот в марте 2015-го таковых было 37%. Столько же россиян симпатизировало Путину в начале его карьеры в руководстве страны - в марте 2000 года их было 29%, в феврале 2002-го - 30%.

Падение симпатии к Путину, по сравнению с прошлогодними показателями, связано с исчезновением эмоционального подъема у россиян, вызванного санкциями и ситуацией с Крымом - все это благодаря работе государственных СМИ заставляло сплотиться вокруг лидера, объяснил РБК причины падения симпатий к президенту директор Левада-центра Лев Гудков.

Последний раз, напоминает Гудков, симпатии к Путину увеличивались в сложный для страны период экономического кризиса 2007 года и войны с Грузией 2008 года. Сейчас же, констатирует Гудков, на первый план выходят индифферентные настроения по отношению к президенту, которые естественны для авторитарных режимов.

17% респондентов на вопрос социологов, каким бы словом они обозначили свое отношение к Путину, ответили, что он им безразличен. Это один из самых высоких показателей безразличия за все время проведения опросов - больше было только в марте 2013 года (22%) года и в январе 2011-го (18%), в последнем случае - в разгар акций протеста оппозиции, недовольной фальсификациями на выборах в Госдуму в декабре 2011 года.

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Уровень доверия к Путину у россиян, как следует из опроса, остается стабильно высоким​ уже долгие годы и практически не меняется с того момента, как он стал президентом. В июле этого года 78% респондентов доверяли Путину (в расчет брались те, кто полностью доверяет президенту и скорее доверяет), в марте этого года доверие выражало 73% россиян, в марте 2015-го - 83%, а в марте 2014-го - 71%.

В июле 2000 года доверявших президенту насчитывалось 72%, в августе 2001-го - 70%. По словам Гудкова, высокий уровень доверия Путину - «это организованный консенсус» жителей страны вокруг фигуры президента, «кумулятивное выражение безальтернативности», но не высокое признание его достижений.