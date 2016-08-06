Штайнмайер отверг идею о прекращении переговоров с Турцией о членстве в ЕС

Об этом Штайнмайер сказал во время встречи с главами МИД немецкоязычных стран, передает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

"Боюсь, проблема, перед которой мы стоим сейчас (...) является большей, чем вопрос о том, когда, как и с какой скоростью будут проходить переговоры о членстве (Турции в ЕС - ред.)", - сказал Штайнмайер.

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Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн поддержал позицию Штайнмайера.

Однако, австрийский министр Себастьян Курц заявил, что "однозначно не видит" ни облегчения визового режима для Турции, ни ускорения процесса обретения ею членства в ЕС.

В ответ на это Штайнмайер подчеркнул важность экономических и политических связей ЕС и Турции. Он добавил, что приложит усилия, чтобы диалог с Турцией продолжался "не только через мегафоны, микрофоны и камеры".

Также, Штайнмайер вновь предостерег власти Турции от восстановления смертной казни, что не сочетается с ценностями ЕС. Также он посоветовал сосредоточиться на том, "что мы можем сделать для арестованных".

Напомним, канцлер Австрии Кристиан Керн призвал Европейский Союз прекратить переговоры с Турцией относительно ее членства в ЕС из-за массовых мероприятия репрессивного характера, которые происходят в Турции после неудачной попытки переворота.