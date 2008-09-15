Белорусский университет в Вильнюсе получит дополнительное финансирование

Комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР заявляет об увеличении финансирования Белорусского гуманитарного университета в Вильнюсе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

“Сегодня мы имеем уже 2,5 млн. евро на финансирование Вильнюсского гуманитарного университета для белорусских студентов”, - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Белорусский гуманитарный университет был закрыт властью Беларуси, после чего вынужден был зарегистрироваться в Вильнюсе. Сейчас белорусские студенты за счет средств МИД Литвы и Евросоюза имеют возможность обучаться в этом заведении заочно, приезжая на сессии в Вильнюс.