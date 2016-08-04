Керри прибудет в Турцию впервые после провала военного переворота в стране

Это будет первый визит американского чиновника в страну после неудачной попытки военного переворота, передает Daily Sabah.

"Госсекретарь США Джон Керри прибудет в Турцию в конце августа", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Турции Йылдырым ранее заявлял, что высокопоставленный чиновник США посетит Турцию после 20-го августа.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка государственного переворота. В стране ввели военное положение и комендантский час. Во время столкновений погибли более 260 человек. Премьер-министр страны Бинали Йылдырым заявил, что служба безопасности Турции взяла ситуацию под контроль.

Турецкая власть обвинила мусульманского проповедника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена, который в течение многих лет живет в США, и его последователей в организации попытки государственного переворота. Сам Гюлен категорически отвергает обвинения и высказывает подозрения, что попытка путча была срежиссирована.