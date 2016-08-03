В Турции задержаны ученые, заподозренные в связях с "вдохновителем" путча Гюленом

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters

Обыски прошли в рамках расследования попытки военного госпереворота, совершенной в Турции в ночь на 16 июля. Во время рейда было задержано большое количество человек, добавляет NTV, не указывая точное количество задержанных.

Tubitak финансирует научно-исследовательские проекты в университетах и ​​в частном секторе, в нем работают более 1,5 тыс. исследователей.

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После мятежа в Турции, когда военные неудачно попытались захватить власть в стране, были задержаны более 60 тыс. человек, в том числе военнослужащие, судьи и работники сферы образования, а ученым был временно запрещен выезд из страны.

В организации путча правительство Турции обвиняет последователей имама Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США.

После переворота правительство Турции распорядилось закрыть более 1 тыс. частных образовательных учреждений и 15 вузов.