Генеральный секретарь НАТО Яп де Хооп Схеффер заявил, что Североатлантический альянс не может оказать прямую помощь Грузии в восстановлении ее военной инфраструктуры после августовских событий. "НАТО - не та организация, которая прямо помогает вооруженным силам Грузии, а то, что может сделать НАТО, - это произвести оценку", - сказал он в интервью телекомпании "Рустави 2".

По его словам, именно этим сейчас занято в Грузии группа отдела НАТО по обороне и политике. Впрочем, отметил Яп де Хооп Схеффер, "НАТО может помочь другими путями", в частности, "гражданской скорой помощью", оценкой фотоматериалов и материалов радаров, обменом воздушными данными. Сферы помощи, информировал генсек НАТО, будут уточнены в Тбилиси с правительством Грузии. (Делегация НАТО прибудет в Грузию, где проведет переговоры с властями страны, 15 и 16 сентября с.г. Делегаты также планируют посетить Гори).

Касаясь вопроса сроков предоставления Грузии программы ПДЧ и сроков вступления Грузии в альянс, Яп де Хооп Схеффер сказал: "Я не могу назвать даты, когда Грузия вступит в НАТО, но она обязательно станет членом альянса". Он также подчеркнул, что сроки предоставления ПДЧ будут зависеть от оценки того, как Грузия выполняет свои обязательства. По его информации, на следующей неделе в Грузию прибудут члены Совета НАТО, и "это будет как фактор, так и этап для принятия решений". Он напомнил, что визит был запланирован давно, и он не имеет отношения к августовскому кризису.

Кроме того, генсек НАТО сообщил, что "признание Россией и Никарагуа независимости Абхазии и Южной Осетии не может считаться большим достижением". Он напомнил, что "признание двух грузинских регионов противоречит принципу территориальной целостности Грузии, который разделяют практически все страны". "Поэтому союзники призвали Россию изменить решение", - сказал Яп де Хооп Схеффер.

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