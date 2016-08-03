Попытка переворота в Турции: один из пилотов признался в обстреле парламента Анкары (фото)

По его словам, бригадный генерал Хакан Эврим отдал ему приказ бомбить здание Великого национального собрания Турции, передает Hurriyet.

Он также сообщил, что подполковник и майор провели совещание относительно плана обстрела и предоставили ему координаты.

"Я сбросил бомбу на здание Великого национального собрания Турции после приказа командиров", - заявил Тюрк заявил во время допроса.

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В общем после неудачной попытки переворота в Турции были задержаны 105 пилотов. Пятеро из них должны предстать перед судом, Тюрка арестовали.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка государственного переворота. В стране ввели военное положение и комендантский час. Во время столкновений погибли более 260 человек. Вскоре премьер-министр страны Бинали Йылдырым заявил, что служба безопасности Турции взяла ситуацию под контроль.