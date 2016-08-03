Министр обороны Китая призвал готовиться к "народной войне на море"

01:08, 03 августа 2016
Мир
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Граждане Китая должны готовиться к "народной войне на море" для защиты суверенитета страны.

REUTERS

Об этом заявил министр обороны КНР Чан Ваньцюань, передает агентство Синьхуа.

Глава оборонного ведомства провел инспекцию в прибрежных районах провинции Чжэцзян на востоке Китая. Министр отметил о наличии серьезных угроз национальной безопасности, особенно со стороны моря.

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Ваньцюань отметил, что военные, полиция и народ должны готовиться к мобилизации для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

Также он распорядился продвигать занятия по гражданской обороне для граждан Китая.

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