Министр обороны Китая призвал готовиться к "народной войне на море"

Об этом заявил министр обороны КНР Чан Ваньцюань, передает агентство Синьхуа.

Глава оборонного ведомства провел инспекцию в прибрежных районах провинции Чжэцзян на востоке Китая. Министр отметил о наличии серьезных угроз национальной безопасности, особенно со стороны моря.

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Ваньцюань отметил, что военные, полиция и народ должны готовиться к мобилизации для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

Также он распорядился продвигать занятия по гражданской обороне для граждан Китая.