СМИ узнали, во сколько экономике Турции обошлась попытка переворота

Об этом заявил министр таможни и торговли Турции Бюлент Тюфенкчи, передает Hurriyet.

Эта сумма, однако, может увеличиться, когда будут проведены более детальные расчеты, добавил он.

"По нашим подсчетам, минимальная стоимость всех этих военных самолетов, вертолетов, оружия, бомб и зданий составляет 300 миллиардов лир (более $100 млрд)", - рассказал Тюфенкчи.

Читайте такжеВпервые после подавления путча в Турции высокопоставленный генерал из США провел переговоры с Анкарой

Также в Турции будут различные расходы в среднесрочной перспективе, считает он. "Например, многие заказы из-за рубежа были отменены. Многие иностранцы приостановили свои визиты в Турцию. Путчисты, к сожалению, создали имидж Турции, как будто это страна третьего мира", - заявил турецкий министр таможни и торговли.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка государственного переворота. В стране ввели военное положение и комендантский час. Во время столкновений погибли более 260 человек. Впоследствии премьер-министр страны Бинали Йылдырым заявил, что служба безопасности Турции взяла ситуацию под контроль.