Захват здания ППС в Ереване: полиция применила дымовые шашки для разгона митингующих, есть раненые

Полицейские полностью освободили от демонстрантов участок улицы Хоренаци, неподалеку от которого находится захваченный полк ППС, сообщает Newsarmenia.

Расположенный рядом проспект Тиграна Меца перекрыт.

Стражи порядка проводят задержания, в числе участников акции есть раненые. Слышны звуки взрывов свето-шумовых гранат. Полиция применила дымовые шашки.

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Позже стало известно, что столкновения полиции с протестующими продолжаются в ереванском квартале Сари-Таг, примыкающей к захваченному вооруженной группой здания патрульно-постовой службы.

Участники акции поддерживают вооруженную группу, около двух недель назад захватившую в Ереване здание патрульно-постовой службы полиции и требующая отставки властей.