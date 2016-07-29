В одной из квартир шведского города Мальме произошел взрыв

01:33, 29 июля 2016
Мир
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В шведском городе Мальме произошел взрыв в одной из квартир, место взрыва оцеплено.

REUTERS

Об этом сообщает Expressen.

Взрыв произошел в одной из квартир в центре города на площади Нобельторгет. В результате взрыва выбиты стекла. Полиция призывает людей, находящихся рядом с местом взрыва, не выходить на улицу.

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В настоящее время нет информации о пострадавших в результате произошедшего, также пока неизвестна и причина взрыва.

Место взрыва оцеплено.

Также к месту взрыва направлены взрывотехники для проверки квартиры.

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