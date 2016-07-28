В Бремене сбежавший из психиатрической клиники беженец угрожал взорвать торговый центр
02:47, 28 июля 2016Мир
422 0
В Бремене эвакуировали торговый центр после того, как сбежавший из психиатрической клиники 19-летний алжирец вел себя подозрительно.
REUTERS
По данным Reuters, он ворвался в ТЦ с угрозами взорвать здание.
Вскоре беженец был задержан сотрудниками полиции.
Читайте такжеВ Швеции в торговом центре произошла стрельба, есть раненый
По данным правоохранителей, алжирец не имел связей с ИГИЛ.
Вместе с этим, отмечается, что задержанный выражал симпатии стрелку из Мюнхена, убившему девять человек, а также боевиками ИГИЛ.
Напомним, ранее сообщалось о стрельбе в университетской клинике в Берлине.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter