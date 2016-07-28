В Бремене сбежавший из психиатрической клиники беженец угрожал взорвать торговый центр

02:47, 28 июля 2016
Мир
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В Бремене эвакуировали торговый центр после того, как сбежавший из психиатрической клиники 19-летний алжирец вел себя подозрительно.

REUTERS

По данным Reuters, он ворвался в ТЦ с угрозами взорвать здание.

Вскоре беженец был задержан сотрудниками полиции.

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По данным правоохранителей, алжирец не имел связей с ИГИЛ.

Вместе с этим, отмечается, что задержанный выражал симпатии стрелку из Мюнхена, убившему девять человек, а также боевиками ИГИЛ.

Напомним, ранее сообщалось о стрельбе в университетской клинике в Берлине.

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