В Бремене сбежавший из психиатрической клиники беженец угрожал взорвать торговый центр

По данным Reuters, он ворвался в ТЦ с угрозами взорвать здание.

Вскоре беженец был задержан сотрудниками полиции.

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По данным правоохранителей, алжирец не имел связей с ИГИЛ.

Вместе с этим, отмечается, что задержанный выражал симпатии стрелку из Мюнхена, убившему девять человек, а также боевиками ИГИЛ.

Напомним, ранее сообщалось о стрельбе в университетской клинике в Берлине.