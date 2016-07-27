Польше предложили потенциальные цели для нанесения удара по России в случае агрессии Кремля

Об этом говорится в докладе, составленном бывшим заместителем верховного главнокомандующего союзными силами НАТО в Европе британским генералом Ричардом Ширреффом и Мацеем Олексом-Щитовским – бывшим советником министра иностранных дел Польши, передает "Голос Америки".

"Даже если сейчас у Москвы нет непосредственных намерений бросить прямой вызов НАТО, ситуация может неожиданно измениться молниеносно", – отмечается в документе.

Авторы доклада отмечают высокие темпы проведения российских военных операций и предупреждают Польшу и ее союзников, что они должны быть готовы к этому и усиливать свою обороноспособность в качестве средства сдерживания.

В докладе даже предлагаются потенциальные цели в России для нанесения удара, если это потребуется, включая Калининград и инфраструктуру московского метро.

Доклад рекомендует направить в регион больше американских ракет и призывает Польшу найти возможности остановить поток "мужчин боеспособного возраста", которые выезжают из страны в поисках работы и убедить их вместо этого поступить на службу в армии.

Авторы доклада считают, что Польша должна нацелить свои усилия на включение в схему тактического ядерного потенциала в рамках НАТО, чтобы ее истребители F-16 могли быть носителями тактических ядерных боеприпасов.

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Они также полагают, что Польша должна объявить, что оставляет за собой право нанести контрудары в глубине российской территории, если Россия атакует Польшу, и публикуют список потенциальных целей, в частности, в Калининградской области.

"Власти также могут предложить потенциальные цели, которые могут включать московское метро, санкт-петербургские энергетические сети и российские государственные СМИ, такие как телеканал RT", – говорится в докладе.