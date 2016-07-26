Полиция Берлина считает, что стрелок в местной клинике действовал не из террористических побуждений

Об этом сообщает полиция Берлина в своем Twitter.

"Относительно ситуации в клинике Бенджамина Франклина в Штеглице в настоящее время нет никаких доказательств того, что преступление было совершено из террористических побуждений", - заявили в полиции.

Wir haben zum #CBF in #Steglitz derzeit keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund der Tat. — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 26, 2016

Как сообщал УНИАН, в университетской клинике в одном из районов Берлина днем 26 июля произошла стрельба.

При этом нападавший совершил самоубийство, а пострадавший врач скончался в реанимации.

Отметим, что это не первое вооруженное нападение в Германии за последнюю неделю. Большинство из предыдущих атак были совершены выходцами из мусульманских стран.