Полиция Берлина считает, что стрелок в местной клинике действовал не из террористических побуждений
16:11, 26 июля 2016Мир
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Нет оснований считать стрельбу в клинике Бенджамина Франклина в берлинском Штеглице террористическим актом.
REUTERS
Об этом сообщает полиция Берлина в своем Twitter.
"Относительно ситуации в клинике Бенджамина Франклина в Штеглице в настоящее время нет никаких доказательств того, что преступление было совершено из террористических побуждений", - заявили в полиции.
Wir haben zum #CBF in #Steglitz derzeit keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund der Tat.— Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 26, 2016
Как сообщал УНИАН, в университетской клинике в одном из районов Берлина днем 26 июля произошла стрельба.
При этом нападавший совершил самоубийство, а пострадавший врач скончался в реанимации.
Отметим, что это не первое вооруженное нападение в Германии за последнюю неделю. Большинство из предыдущих атак были совершены выходцами из мусульманских стран.
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