США: Россия сама себя изолировала

Никто в администрации Джорджа БУША не пытается выставить Россию врагом, но своим действиями в Грузии РФ изолировала сама себя, заявил журналистам в Вашингтоне заместитель официального представителя Госдепартамента США Роберт ВУД.

"Россия сама себя изолирует. США не пытаются выставит Россию врагом, но мы встревожены ее поведением и тем, что это означает для американо-российских взаимоотношений", - цитирует Р.ВУДА РИА Новости.

По словам американского дипломата, в Вашингтоне "обеспокоены, конечно же, рядом шагов, которые Россия предприняла в последнее время, включая ее нападение на своего соседа Грузию, и продолжение ею действий в Грузии, которые вызывают у нас тревогу".

"Мы изучаем и будем рассматривать все аспекты американо-российских отношений в отношении того, как мы будет продвигаться вперед, но никаких попыток выставить Россию в качестве большого врага в Вашингтоне не предпринимается. "Холодная война" закончилась", - подчеркнул Р.ВУД.