Маккейна официально назвали кандидатом в Президенты США

Сенатор от штата Аризона Джон МАККЕЙН официально утвержден кандидатом в Президенты США от Республиканской партии.

Как передает ИТАР-ТАСС, соответствующее решение принято делегатами общенационального съезда республиканцев, который проходит в Сент-Поле, штат Миннесота.

Вопреки первоначально составленной программе, организаторы съезда буквально в последний момент объявили, что голосование по кандидатуре Сары ПЭЙЛИН на пост вице-президента переносится на заключительный день съезда. Свое формальное согласие участвовать в выборах она уже дала.

72-летний Дж. МАККЕЙН в случае победы на выборах станет самым пожилым Президентом США, заступающим на первый срок. Пока что такой рекорд принадлежит Рональду Рейгану (1911-2004): ему было 69 лет, когда он вступил в должность главы американской администрации в январе 1981 года. Дж. МАККЕЙНУ 29 августа с. г. исполнилось 72 года.

Как сообщал УНИАН, в конце августа съезд Демократической партии США официально избрал сенатора Барака ОБАМУ кандидатом в Президенты США.