Шиитский радикальный проповедник призвал сторонников нападать на американских военных

Такое заявление появилось на сайте Садра, пишет агентство Рейтер. "Они - наша цель", - сказал Садр по поводу отправки в Ирак 560 американских военных для помощи местным силовикам в борьбе с ИГ, передает Русская служба Би-Би-Си.

В минувший понедельник о таких планах Пентагона рассказал министр обороны США Эштон Картер. В результате число американских военных в Ираке превысит 4,5 тысячи человек.

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Моктада Садр стал известен в 2004 году, когда возглавляемая им группировка "Армия Махди" начала восстание против коалиционных сил, в тот момент контролировавших Ирак.

В 2008 году "Армия Махди" приостановила активную деятельность. В 2014 году новая группировка Садра "Бригады мира" участвовала под Багдадом в боях против "Исламского государства" .

Рейтер оценивает численность сторонников Садра в десятки тысяч человек. В этом году они провели серию акций протеста против властей Ирака.

Премьер Ирака Хайдер Абади призвал жителей страны отказаться от поддержки Садра и сплотиться перед угрозой со стороны ИГ.