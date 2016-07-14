Германия хочет более тесного взаимодействия стран ЕС по созданию совместной политики безопасности и обороны

Об этом сообщает Reuters.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Германия и Франция хотят наладить более тесное сотрудничество в области обороны в Европейском Союзе, учитывая результаты референдума в Великобритании о выходе из Евросоюза. По ее словам, ранее Британия "парализовала" такие инициативы.

Читайте такжеПравительство Германии одобрило новую стратегию безопасности

Министр фон дер Ляйен, представляя доклад о немецкой оборонной политике, сказала, что Германия и Франция возглавят переговоры с другими странами для оценки их потребностей относительно совместных проектов и с долгосрочной целью на пути к совместной политике безопасности и обороны.

"Я могу сказать из опыта, что Британия говорила в прошлом, что она не будет принимать участие в этом", - сказала глава немецкого оборонного ведомства.

"Это парализовало Европейский Союз в вопросах зарубежной политики и безопасности. Это не означает, что остальная Европа остается пассивной, но наоборот, нам нужно двигаться дальше в этих важных вопросах", - заявила фон дер Ляйен.

Читайте такжеЕС и НАТО подписали декларацию об углублении стратегического партнерства

Британия, которая всегда сохраняла сильную позицию против уступок в вопросах своего национального суверенитета в пользу Евросоюза, 23 июня на референдуме поддержала выход из ЕС после 43 лет членства в ЕС.

Министр обороны Германии предложила создание "гражданско-военной штаб-квартиры", которая бы решала вопросы размещения миссии ЕС, в том числе размещение европейского медицинского корпуса.

В немецком докладе по политике безопасности фон дер Ляйен отметила, что "Среда безопасности вокруг Германии стала более сложной, изменчивой, динамичной и таким образом все более непредсказуемой". В докладе подчеркивалась угроза со стороны России, которая открыто ставит вопрос европейского миропорядка с готовностью использовать силу для продвижения своих интересов, что имело место в процессе перекройки границ в Крыму и на Донбассе.

"Без фундаментального изменения в стратегической политике Россия будет представлять угрозу для безопасности нашего континента в обозримом будущем", - заявила фон дер Ляйен.