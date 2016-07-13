Норвегия увеличит финансирование проектов НАТО

Об этом заявила премьер-министр Норвегии Эрна Солберг, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на The Local. Она назвала Норвегию "преданным членом НАТО", а страна полностью участвует в соглашениях защиты, таких как система противоракетной обороны НАТО.

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"Стабильность в соседних областях Европы является очень важной для нашей безопасности", - сказал министр иностранных дел Берге Бренде.

Еще миллион крон ($120 тыс.) будет передан в трастовый фонд НАТО с целью расширения участия женщин в Вооруженных силах Иордании.

Норвегия также присоединится к целевому фонду по созданию Центра обучения и оценки в Грузии. Цель центра будет заключаться в модернизации сектора обороны и повышение совместимости грузинских вооруженных сил с НАТО.

"Нестабильная ситуация на юге и востоке представляет собой долгосрочную проблему для безопасности Европы. Важно, чтобы эта проблема была решена не только путем укрепления нашей собственной обороны и потенциала сдерживания, наши партнеры также должны взять на себя ответственность за собственную безопасность", - сказал Берге Бренде.