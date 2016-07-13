В сирийской оппозиции заявляют, что самолеты РФ бомбили лагерь беженцев – Reuters

В сирийской оппозиции заявляют, что предположительно российские самолеты нанесли удар по лагерю беженцев на сирийской территории возле северо-восточной границы Иордании. В результате погибли не менее 12 человек, десятки были ранены. Об этом пишет Reuters.

Читайте такжеООН: 300 тысяч жителей Алеппо находятся под угрозой смерти

Сирийские повстанцы утверждают, что удар по импровизированному лагерю в безлюдном районе, где находились несколько сотен человек, в основном женщин и детей, нанесли несколько самолетов, которые держались на большой высоте. Они также отмечают, что это первый удар ВКС РФ, нанесенный в приграничных с Иорданией районах.

В Минобороны РФ эту информацию пока не прокомментировали.

В Свободной сирийской армии (прозападной и оппозиционной к режиму Асада группировке войск) сообщили, что авиаудар был нанесен в непосредственной близости к одному из двух крупных лагерей беженцев в этом районе.

Высокопоставленный западный дипломат также подтвердил этот инцидент и отметил, что по предворительной информации, в российские самолеты участвовали в рейде.

В свою очередь близкое к сирийской оппозиции агентство "Анадолу" сообщает, что при бомбардировке лагеря беженцев Эш-Шарки в приграничном с Иорданией сирийском районе Рувейшиде погибли 17 человек, около 40 ранено.

Как сообщили агентству местные источники, на лагерь было сброшено семь кассетных бомб. В числе жертв – женщины и дети.

Тем временем, вертолеты режима Асада сбросили бочковые бомбы на район Кафр Хамра на севере Алеппо. Число жертв уточняется.

Отметим, утром 12 июля в Минобороны РФ сообщили, что 6 дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевшие с аэродрома базирования на территории РФ, нанесли сосредоточенный удар осколочно-фугасными боеприпасами по объектам террористической группировки ИГИЛ в районе восточнее Пальмиры, Эс-Сухне и Арак.